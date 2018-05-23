‘Annem ilk önce yemek yapmayı bıraktı sonra kendine bakmayı... Bir sabah kalktığında ise bizi tanımıyordu. Artık biz onun değil, o bizim çocuğumuz olmuştu.’ Bu sözler, bir Alzheimer hastasının yakınına ait. Dünyada 44 milyon Alzheimer hastası var ve 2050'de bu rakamın tüm dünyada 135 milyona çıkması bekleniyor.

İLK MEZUNLARINI VERDİ

Türkiye'de ise 600 bini Alzheimer olmak üzere 1 milyon demans hastası bulunuyor. İşte Üsküdar Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çağımızın en büyük tehditlerinden biri olarak kabul edilen Alzheimer’la ilgili hasta yakınlarına destek olmak amacıyla düzenlediği ‘Alzheimer Okulu’, ilk mezunlarını verdi.

Hastalara nasıl yaklaşmaları gerektiği, ani değişimlerde nasıl davranmaları gerektiği ve iletişimde yaşanan sorunlarla mücadele etme yöntemleri konusunda eğitim alan hasta yakınları, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’yle düzenlenen Boğaz’daki iftar yemeğinde sertifikalarını aldı. Boğaz’da iftar yapan ve bir rehber eşliğinde Boğaz’daki tarihi yalıların hikayelerini dinleyen hasta yakınları, 1.5 saatliğine de olsa yaşadıkları zorluklardan uzaklaşmış oldu.

1000 HASTA YAKININA EĞİTİM

Davranış nörolojisi ve demans konusunda çalışmalar yürüten Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya tarafından sürdürülen projede; Almanya’dan Kıbrıs’a, Antalya’dan Trabzon’a annesi, babası, kayınvalidesi ya da bir yakını Alzheimer olan 1000 kişi tedavi sürecinde yaşanan sorunları aşmak, hastalık sürecini daha sağlıklı bir psikolojiyle sürdürebilmek için 3 ay boyunca eğitim aldı.

'ALZHEİMER'I 20 SENE ÖNCEDEN BİLMEK MÜMKÜN!'

"HASTA YAKINLARI BİLGİYE AÇ"

Sertifika töreninde konuşan Dr. Sevda Sarıkaya ‘Uzun yıllardır sadece bu alanda çalışan bir nöroloji hekimiyim. Bu proje aklımda yaklaşık 10 yıldır vardı. Bunun hep bir okul şeklinde olması gerektiğini düşündüm. Çünkü Alzheimer hastası yakınları bilgiye aç. Çırpına çırpına hastalıkla nasıl baş etmeleri gerektiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Birkaç yerle de projeyi paylaştım fakat geri dönüş alamadım. Alzheimer Okulu, Üsküdar Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçti. Üsküdar Belediyesi’ne minnettarız. Umarım bu tüm belediyelere örnek olur. Çünkü bu hastalık, hastadan ziyade hasta yakınını etkiliyor. Gözlerinin önünde çok güçlü gördükleri bir figürün çöküşünü izliyorlar. Hastalıkla yaşamayı öğrenmek başlı başına bir eğitim gerektiriyor. Bu sayede hasta yakınları, hastalarıyla daha kaliteli ve konforlu bir hayat sürebilir’ dedi. Alzheimer Okulu’yla eğitimlere devam edeceklerini söyleyen Dr. Sevda Sarıkaya, yeni hedeflerinin hasta yakınlarının ‘nefes’ almalarını sağlayacak Alzheimer kreşi olduğunu da belirtti.

''15 YIL GECİKTİREBİLİRSİNİZ''

Alzheimer’dan korunmanın yüzde 100 mümkün olmadığını ancak yaşam tarzında ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle riskin yüzde 35 oranında azaltabileceğini belirten Dr. Sevda Sarıkaya, ''70 yaşında Alzheimer olma olasılığı olan bir kişi aldığı tedbirlerle bu durumu 85 yaşına kadar öteleyebilir’’ dedi. Dr. Sevda Sarıkaya, Alzheimer’dan korunmak için önemli bilgiler de verdi:

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ALZHEIMER’DAN 7 ADIMDA KORUNUN

1. Hayatınız boyunca öğrenme aşkınız hiç bitmesin, sürekli yeni şeyler öğrenin. Bu Kur’an öğrenmek de olabilir, yeni bir dil ya da enstrüman çalmayı öğrenmek de.

2. Hareket edin. Mutlaka bir spor dalı ile uğraşmak zorunda değilsiniz, en basitinden her gün yarım saat yürüyün ya da merdiven çıkın. Hareketi hayatınızdan asla eksik etmeyin.

3. Akdeniz tipi beslenin. Yani yeşil yapraklı sebzelerin, meyvenin, balığın, zeytinyağının bol olduğu bir beslenmeniz olsun. Hindistan cevizi, günde 2-3 ceviz, fındık tüketin.

4. Sosyal olun, arkadaşlarınızla görüşün.

5. Yapılan araştırmalar evli kişilerin Alzheimer’a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Hayatı paylaşmak, Alzheimer riskini azaltıyor.

6. Tuz, şeker, şekerli içecekler, kırmızı eti kısıtlayın. Beyaz et ve tam tahıllı ürünler tüketin.

7. Zihin egzersizleri yapın. Bazıları için örgü örmek güzel bir zihin aktivitesiyken bazıları için bulmaca çözmek zihni genç tutabilir.