Corendon Airlines açıklamasına göre, Amerika’nın Seattle şehrindeki Boeing’in Renton fabrikasından 737 MAX 8’i teslim alan Corendon, tüm dünyanın gözünün üstünde olan uçağın Türkiye’deki ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. 16 Mayıs akşam üzeri Seattle’dan uçuşuna başlayan TC-MKS kuyruk kodlu 737 MAX 8, ilk olarak Corendon Airlines’ın Avrupa’daki üssü Amsterdam’a indi.
Corendon Hollanda çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanan MAX 8 yolcuları, Amsterdam’da 2 saat kaldıktan sonra Türkiye yolculuğuna devam etti. 737 MAX 8, Türkiye’deki ilk uçuşunu 17 Mayıs’ta Antalya’da tamamlarken havalimanında bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı.
Corendon Airlines filosunun yeni gözdesi Boeing 737 MAX 8, ilk ticari uçuşunu 19 Mayıs'ta Antalya’dan Hollanda’nın Eindhoven şehrine yapacak.
"İş birliğimizin artarak devam etmesini umuyorum"
Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, Corendon Airlines filosuna dahil edilen 737 MAX 8 ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Atlantik Okyanusu'nu geçerek Türkiye’ye yaptığımız yolculukta, Boeing’in 737 serisinin neden havacılık tarihinin ticari olarak en başarılı ve en güvenli uçaklarından biri olduğunU görmüş olduk. Seattle’daki Boeing merkezinden başlayan bu teslimat uçuşu ile 737 MAX 8’ in Türkiye’deki ilk uçuşunu tamamlamak bizim için gurur vericiydi.
Bizi emniyetli bir şekilde Amerika’dan Türkiye’ye getiren uçuş ekibimize, bizi bu önemli günde yalnız bırakmayan Corendon ailesine ve misafirperverliği için Boeing’e teşekkür ediyorum. Yolcularımızın da 737 MAX 8’in sağladığı ekstra konfor ve ferah kabin tasarımı sayesinde yaşayacakları uçuş deneyiminden büyük keyif alacaklarından eminim. Boeing ile olan iş birliğimizin, 2019 senesinde filomuza katmayı planladığımız ikinci 737 MAX ve gelecekteki yatırımlarımızla artarak devam etmesini umuyorum."
Boeing’in Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Afrika’daki Ticari Uçaklarının Satışından Sorumlu Başkan Yardımcısı Marty Bentrott ise, "Bu teslimat Corendon Airlines ile olan iş birliğimiz için önemli bir dönüm noktasına işaret etmekte. 737 MAX 8'in Corendon Havayolları'nın istikrarlı büyümesinde önemli bir rol oynayacağından, yakıt verimliliği yanı sıra yolcularına eşsiz güvenilirlik ve üst düzey bir uçuş deneyimi sunacağından eminiz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.