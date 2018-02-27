Türkiye’nin ilk uçak fabrikasıydı! Türkiye'nin en büyük parkı olacak

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu fabrika sahasındaki 2 milyon metrekarelik boş alanının Central Park olması kararlaştırıldı. Proje kısa sürede start alacak. Daha önce yapılan projede Kocasinan ilçesindeki 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üssü'nün bulunduğu alana taşınması söz konusu olan fabrikanın da yerinde kalacağı belirtildi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, mega proje olarak tanımladığı 2'nci Hava İkmal Şehir Parkı projesinin bu yaz başlayacağını belirterek, "Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli ve bu işle ilgili gelen arkadaşlarımızın da mutabakatıyla yeni bir proje yapılacak. O projede boş gözüken alanda 2 milyon metrekarelik yemyeşil bir park çıkacak. Üzerinde herhangi bir yapı olmayacak. Kayseri, içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, keyifli mekanların bulunduğu bir park alanına kavuşmuş olacak. Büyükşehir başkanımız da bir an önce projeye başlayacak. Bu proje üzerinde sözleşmeler yapılacak. Sonra da bu yaz ortasında inşaata başlarız diye ümit ediyoruz. İşlerimizi hızlandırırsak orada bu iş gerçekleşecek" dedi.
Bakan Özhaseki, yeni proje ile fabrika binasının Melikgazi ilçesinden, Kocasinan ilçesindeki 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı'nın bulunduğu alana taşınmasından vazgeçildiğini söyledi. 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi'nin toplam alanının 3 milyon 400 bin metrekare olduğunu belirten Bakan Özhaseki, bunun 2 milyon 66 bin metrekaresinin boş alan, yaklaşık 500 bin metrekaresin lojman, geri kalan alanda ise fabrikanın bulunduğunu ifade etti.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARKI
Bu projeyle amaçlarının, çevresiyle bütünleşmiş bir kent parkını hayata geçirmek olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin en büyük parkı olacak Hava İkmal Şehir Parkı'nda 160 metre yüksekliğinde seyir kulesi olacak. Bu kulenin, Kayseri'nin simgesi olmasını istiyoruz. Kayseri'nin en yüksek binası olacak. Bir yarışma ile seyir kulesi projesi ortaya çıkacak. Bu kule, üniversitenin karşısında olacak ve altında gençlik merkezi bulunacak. Ayrıca Şehir Parkı'nda dünya mutfaklarından restoranlar düşünüyoruz. Elbette Kayseri mutfağı da olacak. Bir kompleks halinde, nikah ve düğün salonu düşünüyoruz. Burada sergiler için gösteri sanatları merkezi bulunacak. Parkın çevresinde 5 bin 600 metre tartan pistten yürüyüş ve koşu parkuru yer alacak. Ayrıca burada tarihi geçmişine uygun şekilde havacılık merkezi olacak. Yamaç paraşütü eğitim alanı, paraşüt kursları, yelkenkanat, planör, radyo kontrollü uçak alanları gibi birimler bulunacak. Tarihi hatırası olan hangarların birini ise, havacılık müzesi yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca yeni bir proje de helikopter taksi durağı. Kayseri, helikopter kullanımı için uygun coğrafi konuma sahip. Dünyanın en önemli şehirlerinde bu hizmet bulunuyor.''
ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA KURULMUŞTU
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savunma ve harp sanayi konusundaki son teknolojiyi temsil eden havacılık sanayinin kurulması için Cumhuriyetin ilanından sonra direktif verdi. Çalışmaların sonucunda, Türk Tayyare Cemiyeti ile Alman uçak üreticisi Junkers Flugzeugwerke A.G. arasında 15 Ağustos 1925 tarihinde yapılan anlaşma gereğince, Türkiye´de uçak ve motorlarını imal etmek amacıyla Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAS) kuruldu. Fabrika, 6 Ekim 1926´da Kayseri'de açıldı. 10 yılda 5 farklı tipte, toplam 134 uçak üretildi. Ayrıca 1937-1947 yılları arasında 24 tip uçak fasbatı ve 14 tip motor revizyonu gerçekleştirildi. 1950 yılından itibaren Tayyare Fabrikası'nın ismi Hava ikmal Merkezi olarak değiştirildi.
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