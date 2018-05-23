Türkiye’nin marka başvuru sayısı açıklandı

İHA'da yer alan habere göre; 2017 yılında rekor seviyesinde gerçekleşen marka başvurusunun ardından; bu yılda geçen senenin Nisan ayına göre yüzde 6’lık bir artışla Nisan ayında toplam 9 bin 566 adet marka başvurusu yapıldığını kaydeden Akbulut, "2017’nin ilk dört ayına bakacak olursak toplam başvuru sayısı 35 bin 88 iken 2018’in ilk dört ayında yüzde 8,1’lik artışla 37 bin 935’e yükseldi" dedi.
Başvuru sayısında artış
Akbulut’un paylaştığı haritadaki bilgilere göre 81 ilin Nisan ayında başvuru sayısı şöyle;
1 ADANA 165
2 ADIYAMAN 11
3 AFYON 30
4 AĞRI 1
5 AMASYA 6
6 ANKARA 972
7 ANTALYA 327
8 ARTVİN 6
9 AYDIN 66
10 BALIKESİR 83
11 BİLECİK 8
12 BİNGÖL 1
13 BİTLİS 2
14 BOLU 17
15 BURDUR 9
16 BURSA 403
17 ÇANAKKALE 27
18 ÇANKIRI 3
19 ÇORUM 18
20 DENİZLİ 130
21 DİYARBAKIR 45
22 EDİRNE 24
23 ELAZIĞ 23
24 ERZİNCAN 6
25 ERZURUM 20
26 ESKİŞEHİR 77
27 GAZİANTEP 330
28 GİRESUN 10
29 GÜMÜŞHANE 2
30 HAKKARİ 4
31 HATAY 106
32 ISPARTA 24
33 MERSİN 134
34 İSTANBUL 4292
35 İZMİR 600
36 KARS 5
37 KASTAMONU 4
38 KAYSERİ 109
39 KIRKLARELİ 15
40 KIRŞEHİR 5
41 KOCAELİ 212
42 KONYA 270
43 KÜTAHYA 23
44 MALATYA 52
45 MANİSA 63
46 K.MARAŞ 40
47 MARDİN 35
48 MUĞLA 124
49 MUŞ 1
50 NEVŞEHİR 32
51 NİĞDE 17
52 ORDU 21
53 RİZE 25
54 SAKARYA 81
55 SAMSUN 72
56 SİİRT 4
57 SİNOP 4
58 SİVAS 14
59 TEKİRDAĞ 87
60 TOKAT 17
61 TRABZON 46
62 TUNCELİ 2
63 ŞANLIURFA 43
64 UŞAK 14
65 VAN 9
66 YOZGAT 3
67 ZONGULDAK 11
68 AKSARAY 15
69 BAYBURT 0
70 KARAMAN 9
71 KIRIKKALE 8
72 BATMAN 12
73 ŞIRNAK 6
74 BARTIN 5
75 ARDAHAN 0
76 IĞDIR 2
77 YALOVA 26
78 KARABÜK 8
79 KİLİS 5
80 OSMANİYE 12
81 DÜZCE 16
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