Türkiye’nin start-up yatırımı AB’nin onda biri ancak ediyor

Dünya Melek Yatırım Forumu’nun (WBAF) açılışında konuşan Elvan, “Melek yatırımcılar için yasal düzenlemeleri 2013’te hayata geçirdik. Bu sistemle kamudan lisans alan yatırımcıların yaptıkları yatırımın yüzde 75’i vergiden düşürülmektedir. Yatırım yapılan girişimin son 5 yıl içinde kamudan destek alması durumunda ise bu oran yüzde 100’e yükselmektedir” diye konuştu.



YÜZDE 79’U İSTANBUL’DA



Gazete Habertürk'ün haberine göre, melek yatırımların son yıllarda Türkiye’de hızla geliştiğine dikkat çeken Elvan, melek yatırımcılara verilen lisansların dağılımına bakıldığında, İstanbul’un yüzde 79 ile birinci sırada yer aldığını, geçen yıl melek yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımlarının toplamda 177 milyon dolarlık bir yatırım aldığını söyledi.

‘Risk sermayesini hem ulusal hem de bölgesel uygulayacağız’



Elvan, şöyle konuştu:



“Geçen sene kitle fonlaması ile ilgili mevzuat yürürlüğe girdi. Gündemimizde ayrıca Risk Sermayesi Girişimi de var. Girişim sermayesi ihtiyacı olan işletmeleri ortaya çıkarmak ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretmek için bu uygulamayı kalkınma ajanslarımızın da işbirliğiyle ulusal ve bölgesel düzeyde uygulamayı planlıyoruz.”

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