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Elbani ise ünlü oyuncuya duygularını “Seni sonsuza dek seveceğim Murat. Sana âşığım, sen benim pusulamsın. Sen olmadığında kendimi kaybolmuş hissediyorum. Bana her gülümsemende kalbimin atış hızı yükseliyor” diyerek dile getirdi.