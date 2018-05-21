İHA'da yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artışla 230,5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 oranında azalışla 674,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda eksi 455,4 milyar dolar iken 2018 Mart sonunda eksi 443,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında artışla 110,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,5 oranında azalışla 75,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalışla 32,7 milyar dolar oldu.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında azalışla 164,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalarak 176,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında azalışla 49,4 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,3 oranında azalışla 29,3 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,2 artışla 45,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 333,2 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artışla 38 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 10,1 oranında artarak 14,5 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında azalışla 93,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,1 oranında artışla 112,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.





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