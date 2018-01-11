Türklerin en çok gittiği ülkeler açıklandı. İlk sırayı Gürcistan alırken onu Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya izledi
1
1|39
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) verilerine göre, Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu.
HABERİN DEVAMI
2
2|39
TURSAB'a göre, 2016 yılında toplam 8 milyon 62 bin Türk, yurtdışına çıkış yaptı. İHA'nın haberine göre ziyaretlerin bir kısmı turistik amaçlı olurken geri kalanı iş, eğitim ve akraba ziyareti olarak gerçekleşti.
3
3|39
VİZESİZ PASAPORTSUZ GÜRCİSTAN İLK SIRADA
Gürcistan'ın en çok ziyaret edilen ülke olmasındaki nedenleri sıralayan Mustafa Kiper, "Türklerin en çok ziyaret ettiği ülke Gürcistan. Bunun en önemli nedeni hem sınır komşusu olması dolayısıyla sınır ticareti, hem de ülkeye vizesiz hatta pasaportsuz giriş yapılabilmesidir.
4
4|39
2010 yılı öncesi vizesiz ve pasaportsuz girişler başlamadan önce Türk ziyaretçi sayısı 200 bini bile bulmazken şimdilerde Gürcistan'ı 1 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor.
HABERİN DEVAMI
5
5|39
Öte yandan Artvin ve bölgesinde yaşayanlara Gürcistan sınırlarında kalan Batum havalimanını kullanmak daha pratik geliyor".
6
6|39
ADALARI SAYESİNDE YUNANİSTAN İKİNCİ
Adalar sayesinde Yunanistan'ın turist çektiğini söyleyen Kiper, "En çok ziyaret edilen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Yunanistan, bunu adaları sayesinde sağlıyor.
7
7|39
Özellikle yaz döneminde Ege şeridinde tatil yapanlar, Yunanistan'a kolay ve hızlı vize alınabilmesi dolayısıyla günübirlik ziyaretler gerçekleştirmektedir.
HABERİN DEVAMI
8
8|39
Yunansitan, 2016 yılında Türkiye'den 786 bin ziyaretçi çekti" ifadelerini kullandı.
9
9|39
BULGARİSTAN'DAN AVRUPA'YA TRANSİT GEÇİŞ
Bulgaristan'ın Avrupa ülkelerine gidişte transit ülke olduğuna değinen Kiper, "En çok ziyaret edilen üçüncü olan Bulgaristan ile güçlü akraba bağlarının olması, kara sınırının bulunması sayının yüksek olmasında etkili.
10
10|39
Bulgaristan'ı 783 bin Türk ziyaret etti. Ayrıca Avrupa'ya karayoluyla gidişlerde Bulgaristan üzerinden gezerek gitmek en tercih edilen güzergah. Bu da çok etkili tabii ki.
HABERİN DEVAMI
11
11|39
Bulgaristan'a gidişlerde Türkiye vatandaşlarının vize alması gerekiyor. AB üyeliği öncesi vize gerekmiyordu" şeklinde konuştu.
12
12|39
DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ ALMANYA'YA GURBETÇİ ZİYARETİ
Akraba bağları dolayısıyla Almanya'ya sık sık gidildiğini ifade eden Mustafa Kiper, şunları söyledi:
13
13|39
Almanya'nın tercih edilen ülkeler arasında dördüncü sırada olması, orada yaşayan 3 milyon civarındaki Türk gurbetçiden bağımsız düşünülemez.
HABERİN DEVAMI
14
14|39
Almanya vize isteyen ülkeler arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki politikanın gergin olduğu dönemlerde vize alınması ise biraz gecikebiliyor".
15
15|39
ABD VİZE KRİZİ RESMEN ÇÖZÜLDÜ
ABD ile yaşanan vize krizinin kısmen çözüldüğünü söyleyen Rekor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, artık vize randevularının alındığını kaydetti. Kiper, "Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki diplomatik krizden dolayı vizelerde problem yaşansa da bu sorun büyük ölçüde çözülmüş durumda.
16
16|39
ABD vizeleri eskiye göre az olsa da yeniden verilmeye başlandı. ABD vize krizi kısmen çözüldü.
HABERİN DEVAMI
17
17|39
ABD, Türklerin hem ticari hem turistik hem eğitim hem de akraba ziyaretleri nedeniyle en sık ziyaret ettikleri beşinci ülke. Florida, Houston, New York ve Miami, Türklerin en çok gittiği yerlerin başını çekiyor". şeklinde konuştu.
18
18|39
ABD'DEN SONRA EN ÇOK GİDİLEN ÜLKE İRAN
Türkler ABD'den sonra en çok İran'ı tercih ediyor. Dikkat çeken bu istatistiği yorumlayan Mustafa Kiper, "Sınır komşumuz İran, 244 bin kişiyle ABD'den sonra en çok tercih edilen ülke.
19
19|39
İran'a daha çok kültürel gezi programları kapsamında gidilmektedir. Onun yanı sıra ticari ve eğitim amaçlı gidenler de oldukça önemli sayı teşkil etmektedir. Ülkemize gelen İranlı turist sayısı ise 650 bini geçmektedir. İran'a gitmek için vize gerekmiyor.
HABERİN DEVAMI
20
20|39
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebilmektedir. Ancak pasaportunda İsrail vizesi ya da damgası olanların pasaportlarını değiştirmelerini öneriyoruz. Aksi halde ülkeye girişte problem yaşayabilirler"
21
21|39
İTALYA VİZESİ ALMAK KOLAY
Kiper, "Türklerin en çok ziyaret ettiği yedinci ülke İtalya'da gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunuyor.
22
22|39
Özellikle Roma, Floransa, Venedik, Milano, Napoli İtalya'nın olmazsa olmazlarındandır. Yine Vatikan en çok ziyaret edilen bölgelerdendir.
HABERİN DEVAMI
23
23|39
Her yıl 215 bin Türkün gittiği ülkeye vize almak gerekiyor. Ancak İtalya vizesi almak hem kısa sürüyor hem de diğer ülkelere göre daha kolay prosedürlü" dedi.
24
24|39
KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN 8'İNCİ SIRADA
Azerbaycan'ın, en çok ziyaret edilen ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldığını belirten Kiper, "Yılda 200 binden fazla Türk, Azerbaycan'a gidiyor.
25
25|39
Bunların bir kısmı iş, eğitim, akraba ziyareti olsa da yine tatil amacıyla gidişler de önemli yer kaplamaktadır.
HABERİN DEVAMI
26
26|39
Başkent Bakü dışında Sumqayıt, Mingeçevir, Gence Azarbaycan'ın büyük şehirleridir. Yine Nahcivan Özerk Cumhuriyeti de Azerbaycan'a bağlıdır. Azerbaycan vizesi, sınır kapısında alınabilmektedir" ifadelerini kullandı.
27
27|39
DÜNYADA EN ÇOK MERAK EDİLEN ŞEHİR PARİS
Mustafa Kiper, "Dünyada en çok merak edilen şehir Paris diyebiliriz. Dolayısıyla Fransa'ya turist olarak gidenlerin büyük bölümü Paris'i görmek için buraya gitmektedir.
28
28|39
Her yıl 100 binden fazla Türk Fransa'ya gitmektedir. Ülkeye giriş yapabilmek için Fransa vizesi almak gerekiyor.
HABERİN DEVAMI
29
29|39
Ülke ekonomisine turizmin katkısı yüksek olduğundan turistik vizelerde problem yaşanmıyor ve hızlı oluyor.
30
30|39
Fransa'ya gidenlerin en çok gezdiği yerler ise Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, Bordeaux'un Arap Bağları, Napolyon, Marie Antoinet...
31
31|39
Fransa'nın en büyük şehirleri; Marsilya, Lyon, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpeiller, Bordo, Nimes, Aixen-Provance, Rouen, Toulouse'dur."
HABERİN DEVAMI
32
32|39
10. SIRADAKİ BDT ÜLKELERİ 100 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ ÇEKİYOR
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin her yıl Türkiye'den 100 binden fazla ziyaretçi çektiğini söyleyen Kiper, "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tackistan, Ermenistan'a giden Türkler özellikle başkentleri ve kadim şehirleri geziyor.
33
33|39
Kazakistan vize 30 günlük ziyaretler için vize istemiyor. Kırgızistan da turistik amaçlı seyahatlerde vize istemezken, Özbekistan vize istiyor. Yine Tacikistan ve Ermenistan da vize isteyen ülkeler arasında. Bu ülkelere yapılan ziyaretlerde evlilik yoluyla akrabalık bağları da önemli yer kaplamaktadır."
34
34|39
SÖMESTR TATİLİNDE KÖRFEZ ÜLKELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Sömestr'de 15 günlük tatil döneminde Körfez ülkelerinin büyük ilgi gördüğünü açıklayan Kiper, "Suudi Arabistan vizesi alanların büyük çoğunluğu tahmin edileceği gibi Umre dolayısıyla buraya gitmektedir. Özellikle sömestr dönemi iki haftalık Umre turları büyük ilgi görmektedir.
HABERİN DEVAMI
35
35|39
Kolay vize alınan ülkelerden Dubai, Suudi Arabistan'dan sonra Körfez ülkeleri arasında en çok ziyaret ülke konumunda.
36
36|39
Ocak ayında Türkiye'den daha sıcak olması dolayısıyla tercih ediliyor. Çölün ortasında modern bir şehir oluşu merak uyandırıyor. Hem de lüks arazi araçlarıyla çöl safarisi yapmak birçok kişinin hayali" dedi.
37
37|39
SON İKİ YILDIR RUSYA VİZE İSTİYOR
Son ki yıldır Rusya'ya gidişlerde vize alınmasının zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Rekor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kiper, "Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Rusya tek taraflı askıya aldığı vizesizlik rejimi hala sürmektedir.
HABERİN DEVAMI
38
38|39
1 Ocak 2016 tarihinden günümüze Türkiye vatandaşlarının Rusya'ya yapacakları seyahatlerde vize almaları gerekmektedir.
39
39|39
Rusya ile ilişkilerin eski seviyesine yükselten diplomatik girişimler nedeniyle vize alınmasında problem yaşanmamaktadır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.