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Türkler en çok hangi ülkelere gidiyor?

11.01.2018 - 15:50 | Güncelleme: İHA

Türklerin en çok gittiği ülkeler açıklandı. İlk sırayı Gürcistan alırken onu Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya izledi

  • 1 Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
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    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) verilerine göre, Türklerin en çok gittiği ülkeler belli oldu.

     

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  • 2 Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
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    TURSAB'a göre, 2016 yılında toplam 8 milyon 62 bin Türk, yurtdışına çıkış yaptı. İHA'nın haberine göre ziyaretlerin bir kısmı turistik amaçlı olurken geri kalanı iş, eğitim ve akraba ziyareti olarak gerçekleşti. 

  • 3 Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
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    VİZESİZ PASAPORTSUZ GÜRCİSTAN İLK SIRADA

    Gürcistan'ın en çok ziyaret edilen ülke olmasındaki nedenleri sıralayan Mustafa Kiper, "Türklerin en çok ziyaret ettiği ülke Gürcistan. Bunun en önemli nedeni hem sınır komşusu olması dolayısıyla sınır ticareti, hem de ülkeye vizesiz hatta pasaportsuz giriş yapılabilmesidir. 

  • 4 Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
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    2010 yılı öncesi vizesiz ve pasaportsuz girişler başlamadan önce Türk ziyaretçi sayısı 200 bini bile bulmazken şimdilerde Gürcistan'ı 1 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor.

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  • 5 Türklerin en çok ziyaret ettiği ülkeler
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    Öte yandan Artvin ve bölgesinde yaşayanlara Gürcistan sınırlarında kalan Batum havalimanını kullanmak daha pratik geliyor".

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