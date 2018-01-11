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VİZESİZ PASAPORTSUZ GÜRCİSTAN İLK SIRADA

Gürcistan'ın en çok ziyaret edilen ülke olmasındaki nedenleri sıralayan Mustafa Kiper, "Türklerin en çok ziyaret ettiği ülke Gürcistan. Bunun en önemli nedeni hem sınır komşusu olması dolayısıyla sınır ticareti, hem de ülkeye vizesiz hatta pasaportsuz giriş yapılabilmesidir.