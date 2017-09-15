Türklerin turizmde yeni rotası "Kore"

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Kore Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Kore -Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60'ncı yılında 'Teşvikli Kore Turları Tanıtımı' toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Kore Turizm Organizasyonu Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo, Kore turizmi açısından Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu kaydetti. Soo, 2016 yılında 26 bin 541 Türk turistin Kore'yi ziyaret ettiğini, bu yılın ilk yedi ayında ise bu rakamın 14 bine ulaştığına dikkat çekti. Kim Kap Soo, Türkiye'yi abi olarak gören Kore ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. KTO İstanbul Şube Müdürü Jae Sang Lee de, firmaların Kore'ye yönelik teşvik turlarına KTO olarak verdikleri destekleri anlattı.



İŞ TURİZMİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR



Kore'nin özellikle iş turizmi ile öne çıktığını ifade eden Kim Kap Soo, Kore'de iş turizminin her yıl gelişim gösterdiğini belirterek, "UIA'nın verilerine göre Kore, 2014 yılında 636 iş turizmine ev sahipliği yaparak dünya dördüncüsü olmuştur. 2015 yılında dünya genelinde gerçekleşen 12 bin 350 adet iş turizmi faaliyetinin 891'ine ev sahipliği yaparak dünya ikincisi, 2016 yılında ise dünya genelinde 11 bin kongrenin 997'isine ev sahipliği yaparak dünya birincisi olmuştur. Kore, gelişmiş bir sanayi ülkesi olduğu için kongre ve iş turizminde aktif rol üstlenmek istemektedir. Kore, teşvikli turlar ve toplantılar pazarında daha çok aktif olmayı planlamaktadır."

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