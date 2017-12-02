TÜRKÖK, 11 yaşındaki Samet’e uygun ilik buldu

11 yaşındaki Samet Nafiz Erbaşı’na, 23 Ağustos’ta lösemi tanısı konuldu. Ankara Keçiören’de yaşayan Erbaşı Ailesi, bu haberle yıkıldı. İlk başta tedaviye cevap vermeyen Erbaşı’na uygun ilik, TÜRKÖK ile bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Nafiz için 6 farklı donör belirlendi. En uygun donörden ilik nakli yapılacak. Kalaba İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nafiz’in annesi Gülçin Erbaşı, “Evimiz küçük ve rutubetli olduğu için Nafiz’i kayınvalidemin evinde dinlendiriyoruz” dedi. Baba Ünal Erbaşı, çanta sattığı dükkânını yıllar önce kapatmış. MS hastalığı nedeniyle çalışamayan baba, oğlunun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Nafiz’e, 2 ay sürecek kemoterapi tedavisinin ardından ilik nakli yapılacak.

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