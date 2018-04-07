TÜRKÖK’ün kuruluşunun 3’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen hasta-donör buluşmasının ilki gerçekleşti. İlik bağışıyla sağlığına kavuşan hastalar, 2 yıl mektuplaştıkları donörleriyle buluştu.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre buluşma sırasında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile hasta ve donör yakınlarının yanı sıra basın mensupları da gözyaşlarını tutamadı. Bakan Demircan, “TÜRKÖK başarılı bir hikâye olmuştur. Bu da diğer başarılı hikâyeleri beraberinde getirecektir. Hedefimiz, bağışçı sayısını ikiye katlayarak 2020 yılında 500 bini aşmak. Bu etkinlikle, şifa bulmuş kardeşlerimizi donörleriyle buluşturduk. İnsana can verme onurunu yaşayan insanların bir arada olması, bizi duygulandırıp umutlandırıyor” dedi.
BAKAN DEMİRCAN: HEDEF YÜZDE 75
2016 yılında Türkiye’de yapılan akraba dışı nakillerin yüzde 40 olduğunu belirten Demircan, bu oranın 2017 yılında yüzde 50’ye ulaştığını söyledi. 2 yıl sonrası için yüzde 75’e ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Demircan, “Şu anda 83 kemik iliği merkezimiz var. 2017 yılında kemik iliği nakli sayısı 4 bin 99. Bu nakillerin 571’i kemik iliği bankalarından, akraba dışı yapılan nakillerdir” diye konuştu. İyileşen 19 yaşındaki Zeynep Kara kendisine umut olan Özkan Altınışık’la, Fatma Çelik İlyas Görgüt’le, 18 yaşındaki Eren Altınsu, Emrah Özgüven’le, 14 yaşındaki Pelin Önen, Nihan İşçimen Alaguş’la, 15 yaşındaki Yiğit Ali Yılmaz Hilal Ayaz’la, 7 yaşındaki Sudenaz Fıratlı ise Muhammet Musab Çelik ile buluştu.
‘MEKTUPLARINA SARILIP UYUDUM’
Buluşmada en duygusal konuşma ise iyileşen çocukların annelerinden geldi. 9 yaşındaki Sudenaz’ın annesi, “Umudumuzun bittiği yerde umut başlattılar. Sudenaz için aileden 32 kişi kan verdi ama olmadı. Tam bu haberle yıkıldıktan bir gün sonra güzel haber geldi. İnsanlığı kurtarmak çok kolay, bakın ikisi de hayatta” diye konuştu. Sudenaz ise bağışçısı Muhammet Musab Çelik’e “Canıma can katan abim olduğun için sana çok teşekkür ederim” dedi. 23 yaşındaki Çelik de Samsun’da bir arkadaşı için topluca bağış yaptıklarını belirterek, “Benim ilik bağışladığımdan haberim yoktu. Kan bağış- ladım sandım. Kızılay aradığında inanmadım. Bu da benim bu konudaki bilgisizliğimden. Sudenaz’ın mektuplarına sarılıp uyudum” ifadesini kullandı. Bakan Demircan, ilik bağışı yapan basın mensuplarına teşekkür belgesi verdi.
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