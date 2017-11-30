TÜRKÖK'te 500'üncü nakil gerçekleşti

Kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastaların umudu olan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinde (TÜRKÖK) 500'üncü nakil gerçekleşti.
AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle 1 Nisan 2015'te hayata geçirilen TÜRKÖK, kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastaların umudu oluyor. Türk Kızılayının gönüllü kan bağışçılarından temin edilen kök hücrelerle yapılan nakillerle 500 hasta hayata tutundu.
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törende, TÜRKÖK'ün 500'üncü donörü kök hücre bağışında bulunurken, nakil olmayı bekleyen başka bir hasta için de toplanan kemik iliği hastane yönetimine teslim edildi.
500'ÜNCÜ NAKİL İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
500'üncü nakil için düzenlenen törene katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elif Güler Kazancı, TÜRKÖK'ün 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 265 bin gönüllü vericiye ulaştığını belirterek geçen yıl gerçekleşen 3 bin 814 nakilden 509'unun kök hücre bankalarından elde edilen nakillerle yapıldığını söyledi.
Sağlık Bakanlığının Almanya, İngiltere ve İtalya'ya da kök hücre nakli yaptığını ifade eden Kazancı, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen hastaların da nakil olabildiklerini aktardı. Üniversite ve hastanelerde kök hücre nakli yapıldığını dile getiren Kazancı, 84 merkezde bu hizmetin verildiğini söyledi.
Türkök'ün 500'üncü donörü Ümit Işık'a Sağlık Bakanı Ahmet Demircan adına plaket takdim eden Kazancı, herkesi TÜRKÖK bağışçısı olmaya davet etti.
"BİR İNSANIN HAYATINI KURTARMAK ÇOK GÜZEL"
TÜRKÖK'ün 500'üncü donörü olan 34 yaşındaki Ümit Işık, bir hastanın hayatını kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.
500'üncü donör olmaktan dolayı duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Işık, şöyle konuştu:
"Çok mutluyum, inşallah vermiş olduğum hücrelerden hasta hayat bulur. O da sağlığına kavuşur. İnsanların kaybettiği hiçbir şey yok. Kemik iliği dendiği zaman kemiğin içinden iliğini alacaklar zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Birkaç iğne vuruluyorsunuz, kandan bu ayrıştırılıyor. Bizim vücut bütünlüğümüzden, dokularımızdan bunu ayrıştırıyorlar. Herkes bu konuda duyarlı olsun, bağış yapsın onların aileleri de mutlu olsun. Hücrelerimin kime gideceğini sordum bir kadın hastaya gideceğini söylediler. Yasal süreç tamamlandıktan sonra onu görmeyi çok isterim."
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