2015’te faaliyete geçen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), kemik iliği bekleyen yüzlerce hastanın umudu oldu.

Son 3 yılda yapılan 1470 akraba dışı ilik naklinin 583’ü TÜRKÖK aracılığıyla gerçekleştirildi. Geçen yıl nakil olan 570 hastanın yüzde 55’ine uygun ilik TÜRKÖK sayesinde bulundu. 2020 için konulan 250 bin donör hedefine ise henüz 3 yıl dolmadan ulaşıldı. TÜRKÖK’ün gönüllü bağışçı sayısı 253 bin 582’yi, testleri devam edenlerle birlikte 284 bin 696’yı buldu. Veri tabanında aktif kayıtlı 958 çocuk, 848 erişkin hasta bulunuyor.

7 HASTAYA TÜRKİYE’DEN İLİK

Önceki yıllarda uygun ilik bulunamayan hastalar için Dünya Kemik İliği Bankası’na başvuran Türkiye, artık ilik nakli başvurusu yapılan ülke oldu. Dünya Kemik İliği Bankası aracılığıyla çok sayıda ülkeden tarama başvurusu geldi. Bugüne kadar yabancı 200 hastanın TÜRKÖK veri tabanında taraması yapıldı, 147 hastaya uygun verici adayı bildirildi. Hindistan, Belçika, Amerika (2), Almanya, İngiltere ve İtalya’daki 7 hastaya Türk donörlerden alınan kemik iliği gönderildi.

HEDEF 500 BİN DONÖR

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği Genel Sekreteri Prof. Mehmet Ali Erkurt, donör sayısında yeni hedefin 500 bin gönüllü olduğunu söyledi. Havuz ne kadar geniş olursa verici bulma şansının da o kadar artacağını belirten Erkurt, devletin de TÜRKÖK’le önemli bir maddi yükten kurtulduğunu kaydetti: “Eğer bir nakil, yurtdışından örneğin; Amerika veya Almanya’da bulunan kök hücreyle gerçekleştirilecekse yaklaşık 35 bin Euro harcanıyor. Bu daha nakli gerçekleşmeden önceki harcama. TÜRKÖK ile bu 5 bin Euro’ya iniyor. Yani her bir nakli ülkemizden yaptığımız zaman 30 bin Euro ülkenin kendi kasasında kalıyor.”

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