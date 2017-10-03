Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan eşsiz manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rengiyle kendine bir kez daha hayran bırakan Boğaz'ın turkuaz hali ise havadan görüntülendi.



İHA'nın haberine göre, turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğaz'a güzellik katan turkuaz rengindeki manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Boğaz'ın bazı kısımlarının belirgin şekilde turkuaza büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntüler oluşturan manzara görenleri mest etti.

Boğaz'ın turkuaza bürünen sularında ilerleyen gemilerin geçişi ile oluşan görüntüler adeta bir tabloyu anımsattı. Önceden de turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı kimi vatandaşların beğenisini kazanırken kimilerinde de merak uyandırdı. Renk değişimine ilişkin açıklama ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geldi. Yapılan açıklamada Karadeniz'deki turkuaz rengin, planktonlar nedeniyle oluştuğu belirtildi. Planktonların deniz yaşamına zarar vermediği ifade edilirken, renk değişiminin geçtiğimiz yıllardakilerle aynı dönemde yaşandığına dikkat çekildi.