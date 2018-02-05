Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyi Nihat Gezer, aynı apartmanda oturduğu komşusu Hasan Parın'ı öldürmek, oğlunu yaralamak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 13,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan Nihat Gezer, öldürülen Hasan Parın'ın yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Nihat Gezer hakkında, Hasan Parın'ı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından da tahrik sonucu öldürdüğü gerekçesiyle ve duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak cezası 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi.

Nihat Gezer hakkında ayrıca, Burak Parın'ı yaralamak suçundan 3 ay 22 gün, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Toplam 13 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilen Gezer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu olan Gezer hakkında verilen hapis cezasının istinaf mahkemesince de onanması durumunda, yaklaşık 7 yıl kadar da hapis yatacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüp Akşemsettin Mahallesi, Arı Sokak'ta aynı apartmanda oturan Hasan Parın, üst katta oturan Nihat Gezer'e "Yukarıdan çöp atmayın çamaşırlar kirleniyor" dedi. Çöp atmadığını söyleyen Gezer ile Parın arasında tartışma yaşandı. Husumete dönüşen tartışma olay günü tekrar ateşlenince, kavgaya dönüştü. 20 Haziran 2016 günü gece yarısı Gezer ve Parın aileleri arasında yaşanan kavgada, Nihat Gezer ruhsatsız silahıyla Hasan Parın ve oğlu Burak Parın'a ateş etti. Burak Parin hafif yaralandı. Ağır yaralanan 49 yaşındaki Hasan Parın hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Olay yerinden kaçan Nihat Gezer, 22 gün sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekiplerince Kadıköy'de 2016 Temmuz ayında yakalandı. Adliyeye çıkarılan Nihat Gezer tutuklanmıştı.

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