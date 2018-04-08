2018 yılında sadece Antalya değil, Türkiye genelinde çift haneli bir büyümeyi öngördüklerini anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yılın ilk üç aylık verilerine bakıldığında Antalya'nın yüzde 50'lere ulaşan büyümeyi gerçekleştirdiğini, mart ayı özelinde ise bunun yüzde 70'lere vardığını söyledi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, nevruzun tamamlandığını ve şu anda Paskalya tatilinin sürdüğünü belirten Osman Ayık, Paskalya sonrası da nisan ortasından itibaren yaz sezonunun yoğun şekilde başlayacağını aktardı. Sektör olarak fiyat- hizmet ilişkisini son derece dikkatle izleyip, kalite ve standartlardan ödün vermeden 2018 yılının genel seyrini tamamlamak gerektiğine işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti:
"Bu takdirde esas Türkiye en yoğun talebi 2019 ve sonrasındaki yıllarda görecek. Bunun arkasındaki temel neden de şudur; bizim ait olduğumuz Avrupa coğrafyasında 2017 yılında 60 milyonun üzerinde seyahat gerçekleşti. Bu 2018 yılında da muhtemelen bunun üzerinde bir rakam, 65- 70 milyon arasında oluşacak. Bunun yüzde 55'i dinlenme ağırlıklı tatillerden oluşur. Burada en büyük potansiyel alabilecek destinasyonlardan biri de bizim ülkemiz. Demek ki 2018 ve sonrasındaki yıllarda da önümüzde ciddi bir perspektif var, ciddi bir vizyon var. Biz burada hata yapmadığımız takdirde son derece iyi rakamları görmemiz mümkün olacak diye düşünüyoruz. 2018'de çift haneli bir büyüme bekliyoruz. İnşallah 2014'teki 40 milyonluk seviyeye tekrardan ulaşırız."
İNGİLTERE ÖNEMLİ YER TUTUYOR
Turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şu ana kadar tüm önemli fuarları tamamladıklarını söyledi. En son Kiev'de mart ayının son haftasında UITT Fuarı'nı tamamladıklarını belirten Ayık, "Şu ana kadar baktığımızda, aşağı yukarı tüm kaynak pazarlarda 2017'nin çok fevkinde bir erken rezervasyon akışını müşahede ediyoruz. 2017 yılıyla kıyaslandığında ciddi bir artışla ve taleple Türkiye bütün destinasyonlarında karşı karşıya kalacak gibi gözüküyor" dedi.
Sezon başında Avrupa pazarında ciddi bir erken rezervasyon akışı olduğunu aktaran Osman Ayık, burada İngiltere'nin çok önemli bir yer tuttuğunu anlattı. İngilizlerin başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerine, özellikle Ege'de Fethiye ve Marmaris'e yönelik ciddi bir rezervasyon artışı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, "Avrupa pazarında Almanya'da da yavaş yavaş geri dönüş başladı. Belçika, Hollanda pazarları zaten bizim arzu ettiğimiz seviyelere gelmeye başladı. Ama en önemli dinamizm aslında Avrupa açısından baktığımızda 'Eski Demir Perde Ülkeleri', bugünün Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya ve Balkan pazarlarında Türkiye'ye dönük çok yoğun bir ilgi gözüküyor. Bu erken rezervasyonlara da yansımış durumda" diye konuştu.
'UKRAYNA PAZARINDA DA HEDEF 1,5 MİLYON'
Son 5- 6 yıldır devamlı kayıpta olan İskandinav pazarında da 2018 rezervasyonlarında kıpırdanma göründüğünü belirten Osman Ayık, bunun da turizmcileri son derece mutlu ettiğini kaydetti. 2018 yılı geneline bakıldığında Rusya ve Ukrayna'da yoğun bir talep göründüğünü, rezervasyonlarda da bunun görüldüğünü vurgulayan Osman Ayık, şöyle dedi:
"Geçen yıl Rusya Federasyonu'nda uçak krizinden sonra çok önemli bir geri dönüş yaptık. Bu dönüşün 2018'de devam etmesini öngörüyoruz. Şu ana kadar rezervasyon akışında da böyle göstergeler mevcut. Uçak planlamaları son derece yüksek yapıldığı için Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğunda, tek beklentimiz bu planlamaların gerçekleşmesi ama her halükarda bu planlamalara ulaşılmasa da Rusya Federasyonu'nda yılın sonuna geldiğimizde yüzde 15 civarında başta Antalya olmak üzere tüm bölgelerde de bir artış bekliyoruz. Bu demektir ki Rusya Federasyonu'nda yeniden bir tarihi rekor kıracağız. Ukrayna pazarında da hedef 1,5 milyon olarak gözüküyor. Bu sayıya ulaşmak tabii Türkiye genelinde son derece önemli olacak. Ukrayna pazarında da buna benzer sinyaller alınıyor."
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