'TÜRSAB'da seçim tarihi bir an önce açıklanmalı'

Bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenleyen Bağlıkaya, Başaran Ulusoy yönetiminin genel kurulu ertelemesinin talihsiz bir girişim olduğunu belirterek yeni tarihin bir an önce açıklanması gerektiğini ifade etti.

Yakın zamanda turizm sektörünün fuar ve pazarlama çalışmalarının başlayacağını ve herkesin kendi işleri ile meşgul olacağını belirten Bağlıkaya, Ocak ayı içerisinde bu sürecin tamamlanması ve Genel Kurul'un yapılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin TÜRSAB Genel Kurulu'na müdahale ettiği yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını anlatan Firuz Bağlıkaya, "Hükümet isteseydi, hakkı da vardı ve kayyum atayabilirdi. Fakat böyle bir şey yapmadılar. Dolayısıyla bu yöndeki eleştirileri yersiz ve haksız buluyorum" dedi.

BAKALIK DA SÜREÇTEN RAHATSIZ

Yaşanan süreçten Bakanlığın da rahatsız olduğunu ve daha önce hiç yaşanmamış bir olayı kucaklarında bulduğunu anlatan Firuzkaya, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı hukuki olarak hata yapmadan, gayet kibar ve nezaket içinde süreci yönetmeye ve risk almamaya çalışıyor. Karşılarında 20 yıllık bir düzen var. Değişim olurken bir takım şeyleri de kırmadan yapmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu. Bakanlık kendini ilk defa böyle bir pratiğin içinde buldu. Birisi çıkıp ben seçimi yapabilme kabiliyetine sahip değilim diyor. Bakanlığımız da süreci yumuşak bir şekilde yürütüp seçimi sulh içinde bitirmeyi düşünüyor. Bu arada mali sıkıntılara da çözüm bulunmaya çalışıyorlar."

"SAYIN BAKAN'A İKİ KEZ SORDUM..."

Hükümetin kendi adaylığına karşı olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldığını ancak bunun gerçeği hiç bir şekilde yansıtmadığını belirten Bağlıkaya, "Bakanlık zaten işin bu bnoktaya gelmesinden rahatsız. Bizim çözmemizi istiyor. Hükümetle, bir takım sorunları çözmede zerre kadar endişemiz olsaydı, zaten aday olmazdık. Cumhurbaşkanlığı'ndaki birçok etkinliğe davet ediliyoruz. Bize karşı ne Hükümette ne de Bakanlıkta negatif bir düşüncenin olduğunu düşünmüyorum.

İlişkilerimiz olması gereken seviyede.

Hatta ben Sayın Bakana iki kez 'benimle ilgili bir çekinceniz var mı' diye sordum. İkisinde de 'hayır' dediler. Böyle bir şey varsa, Bakanımızın bunu bana söylemekte ne çekincesi olabilir? Bunu uygun bir lisanla çok rahat bir şekilde dile getirebilirdi." dedi.

BORÇLARA ÇÖZÜM BULUNMALI

TÜRSAB'ın ticari faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarına değinen Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu konuyu çözmeye çalıştığını dile getirerek "Çok ciddi borçlardan bahsediliyor. Bu kimin aday olup olmadığıyla çözülecek bir sorun değil. Seçilecek kişinin mevcut borçları cebinden ödemesi mümkün değil. Bu duruma kamunun bir çözüm bulması gerekir" dedi.

TÜRSAB'ın asli görevini yerine getirebilmesi ve turizm hedeflerinde rol üstlenebilmesi için profesyonel kadrolara ihtiyaç duyduğunu anlatan Firuz Bağlıkaya, Birliğin aynı zamanda kamusal bir görev üstlendiğini hatırlatarak, faaliyetlerin sadece üye aidatları ile yürütülemeyeceğini belirterek, kamu yönetimi tarafından kaynak üretilmesi gerektiğini savundu.

Genel Kurul'a ilişken öngörülerini de açıklayan Firuz Bağlıkaya, "Şahsen ben Bakanlığımızın ocak ayının ilk yarısında tarihi açıklayacağını ve genel kurulu da mart ayından önce gerçekleştireceğini düşünüyorum" dedi.

Mevcut konjonktürdeki stratejileri sorulan Firuz Bağlkaya, "Sakin olup bekleyeceğiz. Tarih açıklanınca da daha hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye cevap verdi.