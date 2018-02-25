Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB'da seçim yarışı sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarıştı. Oylama öncesinde zaman zaman gerginlik de yaşandı.

TÜRSAB'ın yeni başkanı, seçimin saat 17.00'da sona erdi ve sandıkların açılmasının ardından başkan belli oldu.

Birliğe kayıtlı 3 bin 613 acente sahibinin oy kullandığı seçimde, Firuz Bağlıkaya 2 bin 200, Çetin Gürcün bin 57, Emin Çakmak 356 oy aldı. TÜRSAB'ın yeni başkanı “Bize Değişim Gerek” Platformu lideri Firuz Bağlıkaya oldu.