SON DAKİKA Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birlikleri tarafından Pülümür kırsalında müşterek operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın "aranan teröristler" listesinde turuncu kategoride aranan "Serdem" kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Sarıdaş'ın terör örgütün sözde Dersim saha özel güç sorumlusu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

pkk

turuncu liste

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