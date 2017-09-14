TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Peki TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI (2017)

2017-TUS İlkbahar Dönemi ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı ve ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı.

Ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapması ve ardından T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sorgulama yapmaları yeterli olacaktır.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "Ek yerleştirme sonuçları, 14 Eylül 2017 tarihinde saat 15:25’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı GENEL 1.361 372 291 81 YABANCI 25 70 13 57

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TUS ek yerleştirme sonuçları

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