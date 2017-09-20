Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonbahar dönemi sonuçları bugün açıklanması bekleniyordu. Fakat ÖSYM'den yapılan duyuruya göre sınav sonuçları ertelendi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detayları...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2017 TUS sonbahar dönemi sonuçları bugün açıklanacaktı. ÖSYM yaptığı açıklamada sonuçların açıklama tarihinin ertelendiğini bildirdi.

ÖSYM'den yapılan duyuruda;

"27 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-TUS Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testindeki 91. ve Klinik Tıp Bilimleri Testindeki 51. sorunun iptal edilmesine, 2017-TUS Sonbahar Dönemi ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına da (2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi) uygulanmasına, soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir." denildi.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.



Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.