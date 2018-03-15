TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) sonuçları bugün açıklandı. Sınava katılan adaylar, TUS sonuçlarının nereden görüntüleneceğini merak ediyor. İşte 2018 TUS sonuçları sorgulama sayfası...

TUS SONUÇLARI 2018

ÖSYM tarafından TUS 25 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adayların merakla beklediği TUS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer

alan duyuruya göre, 2018-TUS 1'inci Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlandı.Soru iptali ile ilgili mahkemeye herhangi bir başvuru olmadığı ve hiçbir sorunun iptal edilmediği öğrenilirken, sınav sonuçları planlandığı gibi bugün açıklandı.

Adaylar, sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

TUS SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.



Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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