TÜSİAD Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Başkan Yardımcıları Ali Y. Koç ile Murat Özyeğin, Ankara´da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı ziyaret etti.



Son günlerdeki ekonomik ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, TÜSİAD gündeminde yer alan AB ve ABD ile ilişkiler, demokratik ve yapısal reformlar, finans dünyası, dijital dönüşüm, 4.0 Sanayi Devrimi, girişimcilik ve eğitim konularındaki TÜSİAD görüşleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşıldı.

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