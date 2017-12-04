TUSKON davası sanığı Mehmet Zenginer: Alkışlamayan kimse yoktu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladıkları iddiasıyla kapatılan TUSKON ve üye şirketleri ile Ömer Faruk Kavumacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu işadamının yargılanmasına devam edildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Sanık avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu.

İHA'nın aktardığına göre; Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Zenginer, FETÖ ile ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tutukluluğumun 16. ayında karşınızda savunma yapıyorum. Muhafazakar ve milliyetçi bir ailenin çocuğuyum. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. İlkokul yıllarımda geçirdiğim bir kazada dalağımı kaybettim. Zorunlu olmamama rağmen 8 ay askerlik görevimi yaptım" dedi.

"30 yıldır sanayicilik yapan iş adamıyım" diyen Zenginer, "Devletten beslenen değil, devlete katkı yapmak için uğraşan bir iş adamıyım. Gebze Ticaret Odasında yönetim kurulu üyesi olarak 4 yıl görev yaptım. Çalışmalarımın tamamını siyasi ve maddi bir beklentim olmadan yaptım" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Zenginer, "Talimat ile Bankasya'ya para yatırma iddialarını kabul etmiyorum. Hiçbir zaman Bankasya kredi kartı kullanmadım" diyerek, "Mustafa Muhammed Günay ve Mehmet Kantar isimli şahıslarla yurtdışına çıkış kaydımın olduğu iddia ediliyor. Kaçak Mustafa Muhammed Günay ile yaptığım iddia edilen seyahat tamamen işimle ilgili bir seyahatti. Benim bu kişi ile tanışıklığım 2012 TUSKON Genel Kurul toplantısında olmuştur. Mehmet Kantar isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Bu seyahat ailemle yaptığım bir gezi programıdır. Ayrıca çıkış ve dönüş saatlerimiz farklıdır" şeklinde konuştu.

"DARBE GİRİŞİMİNİ YURT DIŞINDA ÖĞRENDİM"

15 Temmuz'da darbe girişiminde gezi amaçlı yurtdışında olduğunu kaydeden Zenginer, "Alçak darbe girişimini orada öğrendim. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine şirket yöneticileriyle iletişime geçerek fabrikadaki vardiyaları durdurmaları talimatını verdim. Ertesi gün yurda döndüm, eve dahi gitmeden demokrasi nöbetine katıldım. 17-25 Aralık öncesinde de sonrasında da cemaatçi olmadım" dedi.

"KONUŞMA SONLARA DOĞRU AMACINI AŞTI"

"17-25 Aralık sonrası ortalık toz duman olmuştu. Benim de kafam karışmıştı. TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu'na katılsam mı katılmasam mı diye çok düşündüm. Mustafa Günay'ı bularak yeni yapılacak seçimlerde yedek de olsa listede yer almak istemediğimi söyledim" diye konuşan Zenginer, "Meral'in konuşması sonlara doğru amacını aştı. Herkesi rahatsız ettiği gibi konuşma beni de rahatsız etti. Salon dışında arkadaşlara Rıza Nur Meral'in konuşmasının kabul edilebilir olmadığını söyledim. Bu sırada benim de adımın olduğu listenin seçildiği haberi geldi. Ben daha önceden listede yedek bile olmak istemediğimi söylediğim için Rıza Nur Meral ve Mustafa Günay ile ciddi tartışmaya başladık. Araştırılırsa bu görüntülerle de ortaya çıkacaktır. Ben istifamı yazarak Mustafa Günay'a verdim ve TUSKON ile bağımı tamamen kapattım. Bu tarihten sonra TUSKON ile bir iletişimim olmadı.Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"ALKIŞLAMAYAN KİMSE YOKTU ZATEN"

Mahkeme başkanının 'TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in yaptığı konuşmayı alkışladın mı?' diye sorarak, "Toplantıda bulunan herkes 'Ben alkışlamadım' diyor. Herhalde ben gelip alkışladım" demesi üzerine sanık, "Ben alkışladım dedim. Benim gördüğüm alkışlamayan kimse yoktu zaten" şeklinde cevap verdi.

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TUSKON davası