HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Sermiyan Midyat, Naz Elmas ve Ela Şen’in paylaştığı, cuma günü vizyondaki yerini alacak olan ‘Tut Yüreğimden Anne’ filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi.



Naz Elmaz, gerçek bir yaşam hikâyesinden sinemaya uyarlanan ve otizmli bir kızın yaşadığı zorlukları konu alan film için, “Bu sosyal projenin içinde yer almak beni çok mutlu etti. İnşallah toplumda farkındalık yaratabiliriz” dedi.



Sermiyan Midyat ise “Bu film bir sosyal sorumluluk projesi, farkındalığı olan bir film” diye konuştu.



Otizme dikkat çekmek amacıyla çekilen filmde Sermiyan Midyat ve Naz Elmas’ın dışında Ela Şen, Janberk Nak, Levent İnanır gibi isimler rol aldı.

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