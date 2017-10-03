Tutsak 3. bölüm fragmanı: Elif, Kenan'ın yakın markajında!

Tutsak, 2. bölümde Bennu'nun tuzak dolu oyunlarına Elif kurban gidiyordu. İzleyicilerin merak ettiği Tutsak 3. bölüm bu akşam seyircilerle buluşacak. Peki Tutsak 3. bölümünde neler yaşanacak? İşte Tutsak 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

TUTSAK 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tutsak 2. bölümde Sadullah öldürülmüştü. 3. bölümde ise Sadullah'ı öldürmekle suçlanan Kenan'ın tutuklanmasıyla ailesini zor durumda bırakır. Kenan ile birlikte Elif, Durusu'daki av evine giderler.Yaşanan olayları polise anlatmak isteyen Elif zorlanır. Elif üzerine kalan bu şüpheyi gidermesi için polisle işbirliği yapması gerekir.

Leman ve Kenan, Elif'e karşı niyetlerini gizlemeye çalışsa da, ailesi ve çalışanlar tarafından daha da baskı uygulanır. Elif'i korumaya çalışan Bahadır, Elif'i konağa soktuğu için hata yaptığını düşünür. Elif' in eski arkadaşı bu zorlu hayatında karşısına gelerek bir kat daha hayatını zorlaştıracak. Sadullah' ın öldürüldüğü yerde bulunan deliller ise farklı yollara çıkıyor.

TUTSAK 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açmıştı. Elif, Sadullah’ın ölümüyle ilgili Kenan’dan şüphe duymaya başlayacak, Bahadır ise Elif’i korumaya çalışırken kendisini tehlikeli durumlara sokmuştu. Elif tüm bu olanların ortasında kalırken bir taraftan da Bennu’nun oyununa kurban gidiyordu. Kenan’ın polis tarafından sorgulanmasına sebep olan kişi ise ailenin içinden tahmin etmedikleri biri olacaktır.

TUTSAK DİZİSİ OYUNCULARI

PAMİR PEKİN (Kenan Gürhan karakteri)

GÜLPER ÖZDEMİR (Elif Ersöz karakteri)

CANER ŞAHİN (Bahadır Akıncı karakteri)

AYDA AKSEL (Leman Gürhan karakteri)

SERAY GÖZLER (Sevim Akıncı karakteri)

ÖZCAN VARAYLI (Enver Gürhan karakteri)

MURAT BALCI (Murat Ülkü karakteri)

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (Elmas Ünal karakteri)

CEYDA KASABALI (Derin Karataş karakteri)

GÜNEŞ EMİR (Bennu Gürhan karakteri)

ÇAĞDAŞ TEKİN (Okan Gürhan karakteri)

MEHMET GÜRHAN (Mehmet Ersöz karakteri)