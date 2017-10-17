Tutsak 4. bölümde Bahadır ve Murat arasında kavga çıkmıştı. Merakla beklenen Tutsak 5. bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Peki Tutsak 5. bölümde neler yaşanacak? İşte Tutsak 5. bölüm fragmanı ve özeti...

TUTSAK 5. BÖLÜM: BAHADIR ELİF'İ KURTARABİLECEK Mİ?

Tutsak 5. bölümde:

Elif ayakları üzerinde durmaya başlar ve başka bir yerde iş bulmaya karar verir. Bu arada Elif'e en büyük destek Bahadır tarafından gelir. Elif iş ararken bankadan haber gelir. Sadullaha ait bazı değerli şeyler unutulmuştur. Elif, bunları Kenan Bey'e ulaştırmak ister. Fakat durumlar Elif ve Bahadır için zorlu bir sürece geçer.

İkili üzerlerinde Sadullah'ın parasıyla yakalanır. Murat bu sefer Elif'in peşini bırakmaz. Fakat Bahadır, Sadullah'ın katil olduğunu iddaa edene kadar.

TUTSAK 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bahadır, Murat'la konuşurken aralarında kavga çıkar. Bahadır için zor bir gece olur. Bu esnada Nazlı, Sadullah'ın ölmeden önce ailesiyle ne konuştuklarını öğrenir. Derin, kimsenin aklından bile geçmeyecek bir plan yaparak Elif'in konaktaki hayatını değiştirir. Bahadır,Elif'e olan aşkını itiraf etmek zorunda kalır.

Yaşanan olaylardan sonra Elif, Kenan'a istediğini verip, kasayı açacaktır. Fakat işler pek yolunda gitmez. Bu durumdan bütün aile olumsuz yönden etkilenir.

TUTSAK DİZİSİ OYUNCULARI

PAMİR PEKİN (Kenan Gürhan karakteri)

GÜLPER ÖZDEMİR (Elif Ersöz karakteri)

CANER ŞAHİN (Bahadır Akıncı karakteri)

AYDA AKSEL (Leman Gürhan karakteri)

SERAY GÖZLER (Sevim Akıncı karakteri)

ÖZCAN VARAYLI (Enver Gürhan karakteri)

MURAT BALCI (Murat Ülkü karakteri)

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (Elmas Ünal karakteri)

CEYDA KASABALI (Derin Karataş karakteri)

GÜNEŞ EMİR (Bennu Gürhan karakteri)

ÇAĞDAŞ TEKİN (Okan Gürhan karakteri)

MEHMET GÜRHAN (Mehmet Ersöz karakteri)

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