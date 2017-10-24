Tutsak 5. bölümde Elif ve Bahadır için zorlu bir yaşam başlamıştı. Merakla beklenen Tutsak 6. bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Peki Tutsak 6. bölümde neler yaşanacak? İşte Tutsak 6. bölüm fragmanı ve özeti...

TUTSAK 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tutsak 6. bölümde;

Bahadır'ın hapisten çıkması için Gürhan ailesinin ses kayıtlarını polise veren Elif, Leman'ın dikkatini çeker. Leman, Elif'i kaçırması için amcası Mehmet'e yüklü miktarda para veriyor. Bir kez daha tutsak düşen Elif, kurtulabilecekmidir?

Elif'e zarar gelmesin diye içeri giren Bahadır için zor günler başlar. Ender, Bahadır’ın hapse girmesini ailesi adına fırsata çevirir. Bahadır için giderek çember daralmaktadır. Bahadır’ın suçsuzluğuna inanan Nazlı ailesini karşısına alır. Murat ise istediği bilgileri Elif’i kullanarak elde eder. Elif attığı her adımda Bahadır'ı görmektedir.

TUTSAK 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Elif ayakları üzerinde durmaya başlar ve başka bir yerde iş bulmaya karar verir. Bu arada Elif'e en büyük destek Bahadır tarafından gelir. Elif iş ararken bankadan haber gelir. Sadullaha ait bazı değerli şeyler unutulmuştur. Elif, bunları Kenan Bey'e ulaştırmak ister. Fakat durumlar Elif ve Bahadır için zorlu bir sürece geçer.

İkili üzerlerinde Sadullah'ın parasıyla yakalanır. Murat bu sefer Elif'in peşini bırakmaz. Fakat Bahadır, Sadullah'ın katil olduğunu iddaa edene kadar.

TUTSAK DİZİSİ OYUNCULARI

PAMİR PEKİN (Kenan Gürhan karakteri)

GÜLPER ÖZDEMİR (Elif Ersöz karakteri)

CANER ŞAHİN (Bahadır Akıncı karakteri)

AYDA AKSEL (Leman Gürhan karakteri)

SERAY GÖZLER (Sevim Akıncı karakteri)

ÖZCAN VARAYLI (Enver Gürhan karakteri)

MURAT BALCI (Murat Ülkü karakteri)

YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (Elmas Ünal karakteri)

CEYDA KASABALI (Derin Karataş karakteri)

GÜNEŞ EMİR (Bennu Gürhan karakteri)

ÇAĞDAŞ TEKİN (Okan Gürhan karakteri)

MEHMET GÜRHAN (Mehmet Ersöz karakteri)

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Tutsak 6. bölüm

Tutsak 6. bölüm fragmanı

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