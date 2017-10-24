Kanal D'de yayınlanan Tutsak dizisi 6. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. 6. bölümde amcası tarafından kaçırılan Elif, bu durumdan kurtulabilecek mi? İşte Tutsak 7. bölüm fragmanı ve 6. bölüm özeti...

TUTSAK 7. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Pamir Pekin ve Gülper Özdemir'in paylaştığı Tutsak dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Tutsak 7. yeni bölümüyle 31 Ekim Salı günü ekrana gelecek. İşte Tutsak 7. bölüm fragmanı;

Elif, Bahadır'a olan duygularını net şekilde söylüyor! Bahadır ve Elif'i birlikte gören Kenan'ın aklından neler geçiyor?

TUTSAK 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leman Hanım'dan aldığı para karşılığında amcası tarafından kaçırılan Elif bu esaretten kurtulabilecek mi? Elif'in yardımına Bahadır mı koşacak yoksa Kenan annesinin bu planını bozup ona ulaşabilecek mi?

Tutsak son bölümde, Gürhan Ailesi ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla büyük bir panik yaşar. Nazlı'nın tüm ailesini karşısında alarak bahsettiği ses kayıtlarını Elif öğrenir. Öğrenir öğrenmez Bahadır'ı kurtarmak içn bu ses kayıtlarını gizlice ele geçiren Elif, soluğu polisin yanında alır. Ses kayıtlarının ortaya çıkması tüm Gürhan Ailesini zora sokar. Olan bitenler karşısında ne yapacağını bilemeyen Leman ise gözüne Elif'in amcası Mehmet'i kestirir.

Leman, Mehmet'e yüklü miktarda para teklif eder ve karşılığında Elif'i de alıp buralardan gitmesini ve bir daha dönmemelerini ister. Parayı duyunca kayıtsız şartsız bunu kabul eden Mehmet ise Elif'in peşine düşer. Karakol çıkışı Elif'i kaçıran Mehmet onu eve kapatır. Amcası tarafından tekrar tutsak bir hayata mahkum bırakılan Elif ise ne yapıp edip oradan kaçmanın yollarını arar. Öte yandan ses kayıtları sayesinde hapisten çıkan Bahadır, ona ulaşamayınca endişelenmeye başlar... Peki Elif şimdi ne yapacaktır? Bahadır Elif'i bir kere daha kurtarabilecek midir?

tutsak fragman

tutsak yeni bölüm fragmanı

tutsak fragmanı