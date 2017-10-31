Tutsak 6. bölümde Elif ve Bahadır için zorlu bir yaşam başlamıştı. Merakla beklenen Tutsak 7. bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Peki Tutsak 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Tutsak 7. bölüm fragmanı ve özeti...
Tutsak 7. bölümde;
Elif'i ölümden kurtaran Kenan, Elif'e karşı beslediği duyguların adını koyar. Ancak karşısında Bahadır engeli vardır. Üstelik Elif'in kalbi artık Bahadır için titremektedir. Bennu'nun erken gelen doğum günü süreci ailenin bir araya gelmesine neden olur. Okan aklındaki soruları gidermesi için, DNA testi yaptırmaya karar verir. Okan için zorlu bekleme süreci büyük gerginliklere yol açar. Okan'ı beladan Kenan kurtarır.
Bahadır, Nazlı ile birlikte Sadullah'ın katilini bulmak için işe koyulurlar. Nazlı'nın öğrenecekleri suratına tokat gibi çarpar. Elif, kendisini kaçırtan kişinin Leman olduğunu öğrenir. Bu durum Kenan'la arasında büyük bir gerilime neden olur. Kenan bu sayede Elif'e beklenmeyen bir teklifte bulunur.
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Bahadır'ın hapisten çıkması için Gürhan ailesinin ses kayıtlarını polise veren Elif, Leman'ın dikkatini çeker. Leman, Elif'i kaçırması için amcası Mehmet'e yüklü miktarda para veriyor.
Elif'e zarar gelmesin diye içeri giren Bahadır için zor günler başlar. Ender, Bahadır’ın hapse girmesini ailesi adına fırsata çevirir. Bahadır için giderek çember daralmaktadır. Bahadır’ın suçsuzluğuna inanan Nazlı ailesini karşısına alır. Murat ise istediği bilgileri Elif’i kullanarak elde eder. Elif attığı her adımda Bahadır'ı görür.
İkili üzerlerinde Sadullah'ın parasıyla yakalanır. Murat bu sefer Elif'in peşini bırakmaz. Fakat Bahadır, Sadullah'ın katil olduğunu iddaa edene kadar.
PAMİR PEKİN (Kenan Gürhan karakteri)
GÜLPER ÖZDEMİR (Elif Ersöz karakteri)
CANER ŞAHİN (Bahadır Akıncı karakteri)
AYDA AKSEL (Leman Gürhan karakteri)
SERAY GÖZLER (Sevim Akıncı karakteri)
ÖZCAN VARAYLI (Enver Gürhan karakteri)
MURAT BALCI (Murat Ülkü karakteri)
YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER (Elmas Ünal karakteri)
CEYDA KASABALI (Derin Karataş karakteri)
GÜNEŞ EMİR (Bennu Gürhan karakteri)
ÇAĞDAŞ TEKİN (Okan Gürhan karakteri)
MEHMET GÜRHAN (Mehmet Ersöz karakteri)
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