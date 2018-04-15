Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, çıkışta gazetecilerle sohbet eden oyuncu Tuvana Türkay, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Bir daha Alper’in adını bile anmak istemiyorum” dedi.

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