Tuvana Türkay'dan Alper Potuk'a: Bu çok pahalı bir armağan, kabul edemem

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Ünlü futbolcu, Tuvana Türkay'a pomeraniann cinsi bir köpek hediye etti. Hayvan sevgisiyle bilinen güzel oyuncunun Chihuahua cinsi bir köpeği bulunuyor. Alper Potuk da Türkay için geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 TL'ye sevimli bir pomeranian yavrusu aldı.