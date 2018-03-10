Posta'nın haberine göre; Tuvana Türkay, eski sevgilisi Alper Potuk'un barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamadı.



Aylardır güzel oyuncuyu ikna etmeye çalışan yıldız futbolcu, iddialara göre Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ı devreye sokarak barışmayı sağladı.



Alper Potuk, Tuvana Türkay’ın Bağdat Caddesi’ndeki evine gelerek ünlü oyuncuya evlenme teklif etti. Yakın dostlarına, “Alper’i çok seviyorum” diyen Türkay, Fenerbahçeli futbolcuya bir şans daha vermeye karar verdi.

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