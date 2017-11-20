Tuvana Türkay'dan evlilik açıklaması

Tuvana Türkay, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçeli sevgilisi Alper Potuk’a, “Şampiyon olamazsanız evlilik yok” şartı koyduğu haberleriyle ilgili konuştu.

HT Magazin'in haberine göre, “Haberler çok fantastik, okuyup okuyup gülüyorum” diyen güzel oyuncu, evliliğe kapıları kapattı: “Evliliğe vaktim yok. Şu an böyle bir düşüncem yok.”

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tuvana türkay