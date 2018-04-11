Güzel oyuncu Tuvana Türkay ile Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı. 2. Sayfa Official hesabı'nın haberine göre, Tuvana Türkay yaptığı yazılı açıklamada "2 yıllık ilişkimizi karşılıklı saygı çerçevesinde bitirdik" dedi.

Tuvana türkay daha önce barıştıklarında ilişkisiyle ilgili, “Biz birbirimize âşığız. Ayrılığa dayanamadık ve yeniden barıştık. Bu aşkın bitmesine izin vermedik.” demişti.