Oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk uzun süredir aşk yaşıyordu, çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi. Çıkan haberler sonrası uzun süre sessiz kalan ikilinin ayrılmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, ayrılık iddialarına ilk kez yanıt veren Türkay, "Alper ile ayrılmadık ben yeni bir diziye başladım, onun da maçları var çok sık dışarıda görünmüyoruz, her şey yolunda." dedi.

Ünlü oyuncu, "Alper Potuk’a sosyal medya yasağı koydu" haberleri için "Alper zaten kimseyi takip etmiyordu. Bir tek beni takip etti. Ama takip etse de bir şey demem. Ben öyle biri değilim." açıklamasını yaptı.

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