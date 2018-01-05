Güzel oyuncu Tuvana Türkay ve futbolcu Alper Potuk’un ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili, geçtiğimiz akşam Magazin D objektiflerine Fenerbahçe’de bir mekanda yakalandı.



Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un samimi halleri aşklarının küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi. İkiliye Tuvana Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ın da eşlik etmesi 'ilişki evlilik yoluna mı gidiyor' sorusunu akıllara getirdi.



1 yıl süren büyük aşkın bittiğini Alper Potuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve herkesi şaşırtmıştı.

İddiaya göre Alper Potuk’un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay affetmemiş ve ilişkiyi tek kalemde bitirmişti.

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