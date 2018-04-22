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Adının anlamı, güçlü, diri, canlı. Babasız büyümüş olmasından dolayı hayat zaten kendisini öyle olmak zorunda bıraktı. Küçük yaşlarda birçok reklam filminde rol aldı. Eğitimini aldığı oyunculuğa profesyonel olarak 19 yaşındayken başladı. 9 yılda 8 sinema filmiyle 7 televizyon dizisinde başrol oynadı.

Kimine göre başarılı, kimine göre patlama yapamadı. Alper Potuk ile biten ilişkisi hakkında konuşmak istemediği için röportaj yapmaya uzun süre yanaşmadı. Sormamak da olmazdı. Sorularımızı kimi zaman filozof kimi zaman stand-up’çı edasıyla cevapladı.