Tuvana Türkay, annesi, ablası ve bir arkadaşıyla Taksim’de sahne alan Deniz Seki’yi dinlemeye gitti.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, kendisini aldatan Fenerbahçeli Alper Potuk’u affeden ancak ilişkiyi sürdüremeyip ayrılan oyuncu çıkışta, “Alper’le ayrıldık. İlişkimiz bitti” derken arkadaşı ise “Ayrılığı kutladık” açıklaması yaptı.

Tuvana Türkay ayrılık kutlaması çıkışı objektiflere mutluluk pozu verdi.