Tuvana Türkay köpeği yüzünden kafeden kovuldu!

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‘NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM’

Köpeğiyle birlikte kovulmasına tepki gösteren Türkay, HT MAGAZİN’e konuştu: “Neye uğradığımı şaşırdım. Resmen kovulduk. Hayvanları konuşamadıkları için dışlamamalıyız. Yasalarda hayvanların mal olarak değil, can olarak kabul edilmesi lazım. Hayvan dostu mekânların çoğalması gerekiyor.”