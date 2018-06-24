Tuvana Türkay, Londralı oldu

İki aydır Londra’da yaşayan Tuvana Türkay’ın şehrin lüks semtlerinden Fulham’da ev aldığı ve artık sadece işleri için Türkiye’ye geleceği öğrenildi. İki aydır İstanbul’a ayak basmayan Türkay, kısa sürede çevreye uyum sağlayıp komşularıyla kaynaştı. Kendine bir arkadaş grubu edinen ve öğrencilik döneminde gezemediği yerleri gezen oyuncu, Türkiye’den gelen teklifleri de Londra’da değerlendiriyor