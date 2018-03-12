Şöhreti arttıkça başına garip şeyler geldiğinden dert yanan güzel oyuncu, “İnsanlarla arama bir mesafe koydum. Zarar görme potansiyelim çok arttı çünkü” dedi. HT Magazin'in haberine göre, Türkay ağlama sahnelerine nasıl hazırlandığını da anlattı: “Kulaklığı takıp Volkan Konak’ın ‘Cerrahpaşa’ türküsünü açıyorum. Onu dinleyip bütün ailemi öldürüyordum kafamda.”

Tuvana Türkay en son ‘Kızlarım İçin’ adlı dizide rol almıştı.

"ZARAR GÖRME POTANSİYELİM ÇOK ARTTI"

Tuvana Türkay, şöhreti arttıkça insanlarla arasına mesafe koyduğunu ve zarar görme potansiyelinin arttığını söyledi.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, şöhreti arttıkça yaşamaya başladığı sıkıntılardan şikayetçi. Single hazırlığında olduğunu ve müzik piyasasına atılarak şarkıcılığa da başlayacağını söylüyor. Oyuncu “Şöhretin arttıkça hayatında değişen bir şey oldu mu?” sorusuna “Başıma artık garip şeyler geliyor.

Çıkarlarla alakalı şeyler. O yüzden insanlarla arama mesafe koydum. Zarar görme potansiyelim çok arttı çünkü” sözleriyle cevap verdi. Emre Saygı’nın programı ‘Hadi Be’de konuşan Türkay, ağlaması gereken sahnelere nasıl motive olduğunu şu sözlerle anlattı: “Yıllarca kulaklık takıp Volkan Konak’ın Cerrahpaşa türküsünü dinleyerek ağladım. Ailemi öldürüyordum kafamda ama baktım ki böyle devam ederse ben kanser olacağım dedim ki başkalarının acılarına dertleneyim.”