Tuvana Türkay’a ‘eylemli’ destek

HT Magazin’den Arif Hür’ün haberine göre, olaya tepki gösterenler arasına Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu da katıldı.

Kurumsal İletişim Koordinatörü Nihal Kasa, “Bu saldırı kişilik haklarına da yapılmıştır, kınıyoruz. Hayvanların korunması için çeşitli eylemlerimiz olacak” açıklaması yaptı.

tuvana türkay