Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ruhsatsız, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara getireceği af Meclis’ten geçti. Bu yapılar ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alıp kaçak statüsünden çıkacağı için bankalar kredi verebilecek. Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberi...

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu ile İstanbul’daki krediye uygun olan ve olmayan konutların fiyatlarını inceledik. Ruhsatlı ve ruhsatsız binaları, krediye uygunluk durumunu ve arsa tapulu, kat irtifaklı ve kat mülkiyetli olma durumunu incelediğimiz araştırmamızda özellikle krediye uygunluk konusunun konut-işyeri değerlerini ciddi anlamda etkilediğini gördük. Konutların kendi segmentindeki muadilleri ile yapılan karşılaştırmalarda krediye uygun olan birimlerin metrekare değerlerinin uygun olmayanlara göre yüzde 16 oranında daha yüksek bedellerle satılabildiği gözleniyor.

TOPLAM DEĞERİ 556 MİLYAR TL

Bu durumu daha açık halde, ‘300 bin TL lik krediye uygun olmayan konutun aynı lokasyonda ve aynı yapı kalitesinde olan muadili krediye uygun ise 350 bin liraya satılıyor’ şeklinde açıklayabiliriz.

İstanbul’da imar barışından etkilenecek ve krediye uygun olabilecek yapı sayısının yaklaşık 1.7 milyon adet olarak öngörüldüğünü belirten Türkoğlu, “Ortalama metrekare değerini 3 bin 120 lira ve büyüklüğünü 105 metrekare olarak hesapladığımız bu konutların toplam değeri halihazırda 556 milyar lira. Bu konutların fiyatları yüzde 16 oranında artarsa yaklaşık 89 milyar liralık bir ek değer oluşacak ve toplam 645 milyar liralık bir hacim ortaya çıkacak” diye konuştu.

‘KAYNAK DEPREM HAZIRLIĞINDA KULLANILACAK’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışından gelen kaynak ile belediyelere 0 faizli kredi kullandırılacağı ve bu kaynağın depreme hazırlıkta kullanılacağını kaydetti. Özhaseki, “Türkiye’de büyük bir dönüşüm başlayacak. Bu dönüşümden ekonomi istifade edecek, istihdam artacak, yepyeni güzel şehirlere kavuşmuş olacağız” diye konuştu. Türkiye’de bağımsız birim sayısı 26 milyon 358 bin civarında. Bu yapıların yaklaşık 13 milyon adedinin iskâna aykırı olduğu tahmin ediliyor. Yapı maliyeti ve arsa emlak değerinin toplamı üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli alınacak. Buaradan yaklaşık 50 milyar liralık bir kaynağın gelmesi öngörülüyor. İmar affıyla vergi kayıplarının da engellenmesi öngörülüyor.

’AFLA 60 MİLYARLIK VERGİ GİRIŞİ OLACAK’

Zingat.com kurucu ortağı ve CEO’su Ahmet Kayhan, imar affının Türkiye ekonomi tarihinde çok büyük ve ciddi bir adım olacağını vurguladı. Kayhan, Türkiye’de 13 milyona yakın imarsız yapı olduğunun tahmin edildiğini belirterek, “Söz konusu 13 milyon imarsız yapıya imar affının gelmesiyle birlikte, her bağımsız üniteye tahmini olarak 200 bin TL üzerinden değer biçtiğimizde, toplamda 2.6 trilyonluk bir ekonomik değer olduğunu düşünüyoruz. İmar affı ile birlikte, kısa vadede toplanacak vergilerle ekonomiye 50-60 milyar lira değerinde vergi girişi sağlanacak” dedi.