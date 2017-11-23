Tuz Gölü atış alanı Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuz Gölü atış alanında Genelkurmay Başkanlığı'nca icra edilecek atışların emniyetli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla 22 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında bahse konu bölgenin Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

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