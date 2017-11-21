Tuzhurmatu'da patlama: 23 ölü

Irak'ta Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bir kamyon pazar yerinde infilak ettirildi.

Tuzhurmatu İlçe Meclis Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yer alan Askeri semtinde park halindeki bir bombalı aracın infilak ettiğini söyledi.

23 ÖLÜ, 80 YARALI

Kerkük'ün güneyindeki Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde pazar yerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 23'e yükseldi. Saldırıda 80 kişinin yaralandığı belirtilirken, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, '' Muhtemel ikinci saldırıyı önlemek amacıyla Tuzhurmatu ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini tahmin ediyoruz'' dedi.

Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise, Tuzhurmatu'nun hala terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin tehdidi altında olduğuna dikkati çekti.

Mimaroğlu, ''Bir hafta önce Tuzhurmatu çevresinde DEAŞ'a ait uyuyan hücrelerin olduğunu güvenlik güçlerine bildirmiştik'' diye konuştu.

Öte yandan Kerkük Devlet Hastanesi Müdürü Kerim Vali ,''Hastanemize 7'si ağır 30 yaralı geldi. Diğer yaralılar ise Kerkük'ün çeşitli hastanelerine kaldırıldı'' ifadelerini kullandı.

Vali, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı ilçedeki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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