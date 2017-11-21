Son dakika Tuzhurmatu'da patlama: En az 20 ölü

Irak'ta Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bir kamyon pazar yerinde infilak ettirildi.

Tuzhurmatu İlçe Meclis Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yer alan Askeri semtinde park halindeki bir bombalı aracın infilak ettiğini söyledi.

İçişleri bakanlığı sözcüsü Tuzhurmatu sebze pazarında "şiddetli bir patlama" yaşandığını, olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Tuzhurmatu