Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen ve Hasan Örnekoğlu, İstanbul Tuzla’da 4 mahallede 97 kişiyi hastanelik eden kimyasal maddenin izini sürdü. Kimyasalların döküldüğü 6 kilometrelik hattın büyük bölümü Umur Deresi paralelinde ilerliyor ve arıtma tesisine ulaşıyor. Tuzla’yı etkileyen kokunun, bu hattan ilerleyerek havalandırma bacalarından yayıldığı sanılıyor. Emniyet yetlilileri ve vidanjör sahipleri ile İSKİ’den atık noktasına ilişkin farklı açıklamalar geldi.

Tuzla’ya korkulu saatler yaşatan zehirli maddeye ilişkin soruşturma sürerken, iddiaya göre vidanjörler, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerindeki yolda bulunan atıksu kolektör hattına kaçak olarak “trikloreten” ve “tetrakloreten” maddesini boşalttı. Yalnızca evsel atıklar için kullanılan hatta boşaltılan zehirli madde, havalandırma bacalarından yayılarak İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerindeki insanları etkiledi. Zehrin, dereye paralel hattan ilerleyerek arıtma tesisine ulaştığı tahmin ediliyor.

KİMYASALLAR AYRI YERE

Emniyet yetkilileri, söz konusu yerden sadece evsel atıkların boşaltıldığını belirterek kimyasallar için Gebze ve Tuzla’da 2 ayrı nokta bulunduğunu bildirdi. Vidanjör sahipleri, bu noktayı kendilerine İSKİ’nin gösterdiğini, sadece evsel atıkları buraya boşalttıklarını söyledi. İSKİ yetkilileri ise kurumun söz konusu noktada bir kollektörünün bulunmadığını, buradan hem evsel hem de kimyasal atık boşaltılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Yetkililer, bu noktanın kaçak olduğunu ifade etti.

MUHTAR: HAVALANDIRMADAN

İstasyon Mahallesi’nin 23 yıllık muhtarı Şerif Ülkar, Tuzla’da kokunun hiç bitmediğini dile getirerek, “1997’de Umur Deresi ıslah edildi. Derenin paraleline kanalizasyon hattı yapıldı. Kokunun burada fazla hissedilmesinin sebebinin suyun debisinin yavaşlaması olduğunu düşünüyorum. Kanalizasyon hattı mahallemizden geçtiği için havalandırma bacalarından böyle bir koku yayıldı. Bu kanalizasyon hattından sadece sanayinin atık suyu geliyor” dedi.

MAHALLELİ: BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Tuzla Sanayi Bölgesi’ndeki mahalle sakinleri ise yıllardır sıkıntı yaşadıklarını, ancak son olaydaki kokunun benzerinin olmadığını vurguladı. Çevre sakinleri, daha önceki yıllarda kötü kokular sebebiyle mahalleden birçok kişinin taşınmak zorunda kaldıklarını belirtti ve “Kesin bir çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

VİDANJÖRCÜLER NUMUNE VERDİ

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın habetine göre tüm İstanbul’da toplam sayıları 500’ü bulan vidanjörcüler, söz konusu yere evsel atıkların boşaltıldığını söyledi. “Biri kimyasal madde boşalttıysa gereken yapılsın” diyen bazı vidanjörcüler, gönüllü olarak araçlardan numune verdi. Orhanlı Polis Merkezi’ne giderek araçtan numune veren Hasan Kazan, 20 yıldır bu işi yaptığını belirterek, “Bizleri fabrikalar atık olduğu zaman çağırırlar. Taşeron olarak gidip taşınacak atığın cinsine göre hizmet veririz. Bu kimyasal atık da olabilir evsel atık da... Maddenin ne olduğu zaten bakanlık tarafondan takip edilmekte. Kafamıza göre herhangi bir yere boşaltamayız. Belgesi olmayan vidanjörler taşıma yapamaz” dedi. Bu arada şüpheli 4 vidanjörün gözaltına alınan şoförleri Yusuf K., Onur K., İsmet Y. ve Hazine K., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılık, vidanjörlerden alınan numunelerin söz konusu kimyasal madde ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde 4 sürücünün yeniden gözaltına alınmasını istedi. Bu arada bölgede atıksu kolektörüne boşaltılan kimyasal maddeden etkilenerek hastanelik olan 97 kişinin ifadesine başvurulacak.

ÖZHASEKİ: ŞU AN İÇİN KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken “Şu anda korkulacak bir şey yok. Arkadaşlar her şeyi denetim altına aldıklarını söylediler” dedi. “Maddenin ne olduğuyla ilgili tespitler az çok netleşmiş vaziyette. Ancak bu madde hangi araçlarla taşındı, hangi firma gönderdi; onların tespiti yapılmaya çalışılıyor” bilgisini veren Özhaseki, “Ne yazık ki sanayicilik yaptığı halde bu tür işlerde standartlara uymayarak ufak masraflardan kaçmak için açgözlülük yaparak bu çirkinlikleri yapanlar da var. En hafif ceza 637 bin liradan başlıyor ve 3 misline kadar çıkıyor. Bu cezalar uygulanacak. Arkasından işletmenin kapatılmasına kadar giden bir başka ceza daha gelebilir” diye konuştu.

HAMZAÇEBİ: PARKİNSON’U TETİKLİYOR

TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla’da olay yerinde basın açıklaması yaparak 5 mahallede yaşayan 100 bin kişinin etkilendiğini söyleyedi. Hamzaçebi, şöyle devam etti: “Kokuya neden olan zehirli gazlardır. Tetrakloretilene ve trikloretilene, ileride Parkinson hastalığını tetikleyecek bir maddedir. İnsan bedeninde kalıcı hasarlar bırakacak bir maddedir. Kimyasal gazların insan sağlığına olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığını açıklaması için Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum.”

‘YENİ YÖNETMELİK DEVREYE GİRDİ’

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, kimyasalların denetiminin önemli bir konu olduğunu, 23 Aralık’ta bu konuda yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini belirtti. Akyüz, şu bilgileri verdi: “Tüm kimyasallar sınıflandırılacak. Bazıları kısıtlanacak ya da tamamen yasaklanacak. Böylelikle, tedarik zincirindeki tüm aktörler sıkı takip altında olacak ve kamu sağlığı ile çevre daha etkili bir biçimde korunacak.”

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