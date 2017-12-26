Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı.



DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.

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