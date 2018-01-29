Muğla'nın Bodrum ilçesine 13 kilometre mesafedeki Tuzla sulak alanında avcılara yönelik jandarma ve doğaseverlerin aldığı önlemler, etkisini gösterdi.

DHA'nın haberine göre sulak alanda konaklayan flamingo, pelikan ve karabatak benzeri kuş türlerinin sayısı hızla artarken, flamingoların saygısı 6 bini buldu. Sulak alanın besin değeri açısından son derece zengin olduğunu belirten kuş gözlemcisi, evli ve 1 çocuk annesi Zuhal Çalışkan, "Yaklaşık 10 yıldır buradaki kuşları gözlemliyoruz. Sulak alanın zenginliği çevredeki yapılaşmaya rağmen doğallığını koruyor. Alandaki flamingoların sayısı ve oranı her geçen gün artarken, avcıların bölgede uzaklaştırılmasının yanı sıra bilinçli avcılar da bölgenin güzelliğini ve doğallığını korumak için yardımcı oluyor. Bu nedenle denizle bağlantısı olan sulak alandaki kuş ve balık türlerinin sayısında ciddi artış var. Son yıllarda tur rehberlerinin de buraya tur düzenlemesi turistleri getirmesiyle ilgi de arttı" dedi.

Av ve Yaban Hayatını Koruma Vakfı eski başkanı emekli büyükelçi Süha Umar ise bölgede neredeyse 24 saat denetimin yapıldığını belirterek, "Milli Parklar ve jandarmayla koordineli yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Çok değil, 4-5 yıl önceye kadar burada flamingoları yemek için avlayanlara bile rastlıyorduk. Avcılara yönelik kesin ve kalıcı çözümler bulununca, sulak alanda yaşam tekrar canlandı" dedi.

muğla

BODRUM

flamingo

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER